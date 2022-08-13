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الهلال يعلن تمديد عقد البيروفي كاريو

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كاريو
البيروفي كاريو

الهلال يعلن تمديد عقد البيروفي كاريو

العربية.نت

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أعلن الهلال يوم الجمعة عن تمديد عقد لاعبه البيروفي كاريو، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

ودافع كاريو عن ألوان الهلال مطلع موسم 2018-2019، وتوّج مع الفريق العاصمي بثلاثة ألقاب للدوري ونسختين من دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، ولقب وحيد لكأس الملك.

وظهر البيروفي مع الهلال خلال 137 مباراة، مسجلًا 26 هدفًا ومرر 23 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويستهل الهلال مشواره خلال الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الخليج خارج قواعده.

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