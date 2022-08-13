سيتي وأرسنال يضربان بالأربعة.. وتعادل نيوكاسل

فاز مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة بأربعة أهداف دون رد على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وتقدم إيلكاي غندوغان بالهدف الأول لسيتي في الدقيقة 19، وأضاف كيفن دي بروين هدفا ثم صنع هدفا لزميله فيل فودن قبل الاستراحة.



وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليما بطريق الخطأ في مرماه قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.



وأصبح رصيد سيتي، الذي انتصر 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل ثلاث نقاط للفريق الوافد على دوري الأضواء.

وعلى ملعب الإمارات، أحرز غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الجديد هدفين وساهم في هدفين إضافيين، ليقود أرسنال للفوز 4-2 على ليستر سيتي.



وهز جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، الشباك في الدقيقتين 23 و35، قبل أن يصنع هدفين لزميله غرانيت تشاكا وغابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني.

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وسجل وليام صليبا مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة 53، وأضاف جيمس ماديسون هدفا بتسديدة أرضية قوية من زاوية ضيقة.



وأصبح رصيد أرسنال، الذي فاز 2-صفر على كريستال بالاس في افتتاح المسابقة، ست نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يملك ليستر نقطة واحدة.

ولم ينجح نيوكاسل في تحقيق فوزه الثاني وتعادل أمام مضيفه برايتون دون أهداف.

وكان سبق أن هزم نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو نظيره نونتغهام فورست الصاعد حديثًا 2-صفر في المرحلة الاولى.

كما انتهت مباراة ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل السلبي، وتعافى ساوثهامبتون بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع ليدز يونايتد.