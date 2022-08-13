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مبابي يفضل ماني على صلاح للفوز بالكرة الذهبية

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مبابي صلاح
مبابي وصلاح ونيمار

مبابي يفضل ماني على صلاح للفوز بالكرة الذهبية

العربية.نت

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كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن ترشيحاته للاعبين الثلاثة الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خلال العام الحالي.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين التي ضمت 30 لاعبًا يوم الجمعة، جاء على رأسها الفرنسي كريم بنزيمة ومبابي ورونالدو وصلاح وليفاندوفسكي وفينيسوس جونيور وساديو ماني، لكن المفاجأة تمثلت في غياب ليونيل ميسي لأول مرة منذ عام 2005، وعدم تواجد زميله نيمار أيضًا.

وقال مبابي في تصريحات لـ "فرانس فوتبول": اللاعبون الثلاثة الأبرز للفوز بالجائزة؟ أنا وبنزيمة وساديو ماني.

وتابع: بنزيمة قدم موسمًا رائعًا، إنه يبلغ 34 عامًا، لقد قدم أفضل مواسم حياته وفاز بدوري أبطال أوروبا، لو كنت مكانه ولم أفز بالكرة الذهبية هذا العام، سأنساها لبقية حياتي (ضاحكًا).

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