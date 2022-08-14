أرتيتا: جيسوس يشعر بخيبة أمل بسبب هدفيه في ليستر

تحدث أرتيتا مدرب أرسنال عن التأثير الإيجابي لغابرييل جيسوس على باقي التشكيلة بعد أن سجل المهاجم البرازيلي هدفين في مباراته الأولى على أرضه خلال الفوز 4-2 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وسجل جيسوس، الذي انضم من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه إسترليني (54.6 مليون دولار)، هدفين في الشوط الأول وساهم في هدفي غرانيت تشاكا وغابرييل مارتينيلي بعد الاستراحة.



وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قريبا من الوصول إلى هدفه الثالث في أكثر من مناسبة، وحظي بتحية كبيرة عند استبداله.



وقال أرتيتا الذي عمل مع جيسوس خلال وجوده سابقا في منصب مساعد المدرب في مانشستر سيتي: نعرف ما يمكن أن يفعله غابي. سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، ولا يزال يشعر بخيبة أمل لأنه يعتقد أنه كان يجب أن يسجل أربعة أهداف.



وأضاف: هذا هو المعيار، وهذه هي العقلية. عليك أن تتقدم إلى المستوى التالي.



وترك جيسوس بصمته على زملائه بوضوح، وبدا أن هجوم أرسنال يتحلى بالقوة والشراسة يوم السبت.



وعانى المدافعون في ليستر من وقت عصيب، حيث أظهر جيسوس المستوى الذي جعله يحظى بحب الكثير من المشجعين في سيتي رغم واقع أنه كان يكافح من أجل دخول التشكيلة الأساسية.



وقال أرتيتا: لم أكن سأرغب في اللعب ضده. لم أكن أبدا مدافعا، لكن يمكنني أن أتخيل أنني لن أستمتع بذلك. إنه يتحرك كثيرا ويتحلى بالخطورة والشراسة دائما.



وأضاف: أعتقد أنه يرفع سقف المستوى بالطريقة التي يؤدي بها، والطريقة التي يتحدث بها مع زملائه، أعتقد أنه أمر طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت، من المثير للإعجاب أن يفعل ذلك بسرعة.



ويبدو جيسوس أنه سيكون من العناصر المهمة في تشكيلة أرسنال خلال محاولته العودة إلى المربع الذهبي، ويدرك أرتيتا أنه يجب أن يتعامل مع المهاجم البرازيلي بذكاء حتى يستمر مستواه العالي.



وقال أرتيتا: لهذا السبب استبدلناه، أعتقد أنه لعب 18 مباراة كأساسي في آخر موسمين ونحن سنطلب منه أن يبدأ الكثير من المباريات، لذا علينا إدارة هذا الأمر عندما نستطيع.



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