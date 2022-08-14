بعد أكثر من 8000 يومًا.. نوتنغهام يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

فاز فريق نوتنغهام فورست على ضيفه وست هام بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نوتنغهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه تايو اونيي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وحصد نوتنغهام أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين.

فيما ظل وست هام بلا نقاط، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

ويعود آخر فوز لنوتنغهام بالمسابقة إلى 16 مايو 1999، أي أن الفريق انتظر 23 عاما و3 أشهر ليسجل هذا الفوز (8488 يومًا من الانتظار)، وكان أونيي صاحب هدف المباراة الوحيد يبلغ من العمر عامين حينها.