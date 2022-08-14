"عدوانية غير ضرورية".. توخيل وكونتي يوضحان سبب اشتباكهما

وضح الألماني، توماس توخيل، مدرب تشيلسي سبب المشادة التي حدتث بينه وبين نظيره الإيطالي كونتي مدرب توتنهام خلال مباراة فريقيهما يوم الأحد.

واشتبك توخيل مع منافسه عقب هدف التعادل الأول، وتكرر الأمر بعد صفارة النهاية، قبل أن يتدخل اللاعبون وباقي العاملين للفصل بينهما.

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وقال توخيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": حينما يتصافح شخصان عليهما أن ينظرا إلى أعين بعضهما، لكن كونتي كان له راي آخر.

وتابع: لم يكن هذا ضروريًا، الكثير من الأشياء لم تكن ضرورية في المباراة، نحن مدربان عاطفيان وهذا كل شيء.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: لم أعتد أن أكون شخصًا عدوانيًا، لكن إذا أظهر خصمي هذا فسأكون عدوانيًا، الفيديوهات تظهر ما حدث.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كاليدو كوليبالي في الدقيقة 19، وتعادل توتنهام عن طريق بيير إيميل هوبيرغ في الدقيقة 68، ثم سجل ريس جيمس الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.