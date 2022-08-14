رويس يعارض المقترح الجديد في "البوندسليغا"

كشف ماركو رويس، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه يعارض فكرة إقامة دور فاصل لحسم لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، والتي تهدف إلى إنعاش المنافسة في المسابقة بعد أن هيمن على لقبها بايرن ميونخ طوال عشرة مواسم متتالية.

وقال رويس (33 عاما) في تدوينة صوتية لمنصة "أو.إم.آر": إذا احتل فريق الصدارة بعد 34 جولة من المباريات، فإنه يستحق أن يكون البطل.

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وأبدى رويس تأييده لبقاء المنافسات بصيغتها الحالية.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا في المواسم العشرة الماضية وبفارق كبير عن أقرب منافسيه في كل تلك المواسم باستثناء موسم واحد، وقد طرحت فكرة إقامة دور فاصل لتحديد البطل في نهاية الموسم بداعي أنها ستنعش روح المنافسة في الدوري.

وقال رويس إنه في حال تحول هذه الاقتراحات إلى خطط ملموسة، فإنه يجب إشراك اللاعبين والأندية في عملية اتخاذ القرار.