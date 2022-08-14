فلافيو: الجميع نصحني بـ "التعاون".. والمنافسة لا تخيفني

أكد البرازيلي فلافيو دا سيلفا لاعب التعاون على أنه لم يتردد في الانتقال إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن تواجد العديد من البرازيليين سهل مهمة اتخاذ القرار، كما شدد على رغبة الفريق بقيادة مواطنه شاموسكا في تقديم مستويات مميزة الموسم المقبل.

وأعلنت إدارة التعاون التعاقد مع فلافيو بنظام الاعارة لمدة موسم قادما من طرابزون التركي، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى غيرسون سبور، حيث خاض 36 مباراة بجميع المسابقات.

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وقال فلافيو لـ"العربية.نت" عن أسباب انتقاله إلى الدوري السعودي: إنه دوري لطالما اهتممت به، لقد تابعته دائمًا من بعيد وقيل لي أن أسلوبي في اللعب سيكون مناسبا للدوري السعودي، لذلك عندما أتيحت الفرصة لم أفكر مرتين، أردت خوض تحديات جديدة في مسيرتي، وأنا متأكد من أنني سأحصل على ما أريد هنا في التعاون، خاصة أن الجهاز الفني للفريق برازيلي، وهو ما عزز رغبتي أكثر للمجيء إلى هنا.

وأضاف فلافيو: كما أتابع اللاعبين، فأنا أتابع المدربين البرازيليين أيضًا، منذ فترة ليست بالبعيدة كان شاموسكا بطلا للكأس في السعودية وكنت أتابعه وطاقمه دائمًا، عملت سابقًا في باهيا مع كلاوديو براتيس، المساعد الحالي لشاموسكا، أريد أن أكون جزءا من هذا المشروع في الموسم المقبل، ونحن نعمل بقوة في معسكرنا التدريبي لتحقيق أهدافنا كفريق.

وأكد فلافيو تواصله مع اللاعبين البرازيليين في الدوري السعودي قبل اتخاذ قراره انضمامه للتعاون قائلاً: منذ بداية المفاوضات، حاولت البحث عن البلد والمدينة والنادي والدوري، وبالتالي تواصلت مع البرازيليين الذين لعبوا للتعاون أو لأندية أخرى في هذا الدوري، وبالفعل نصحني الجميع بالقدوم إلى هنا.

وعن الأشياء التي يعرفها بشأن الدوري السعودي قبل مجيئه قال: لطالما تابعت اللاعبين البرازيليين في هذا الدوري كثيرا، أعلم أن هذا الدوري مميز من الناحية التكتيكية، يوجد به العديد من اللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، قوة هذا الدوري تتزايد عامًا بعد عام، عليَّ الانتظار للتعرف أكثر على الدوري السعودي.

وبسؤاله عن تخوفه من عدم اللعب أساسيًا في ظل وجود الثنائي المحترف ميدران وأشرف المهديوي قال: بعد موسمي الماضي مع غيرسون سبور كنت واثقا من أنني سأحظى بفرصة اللعب أينما ذهبت، لكن مع انطلاق الدوري فأنا مطالب بإظهار أحقيتي على أرض الملعب، وهو ما فعلته دائمًا خلال مسيرتي الكروية.

وأوضح لاعب الوسط البرازيلي أن طموحه الموسم المقبل هو مواصلة التطور بعدما شارك في 35 مباراة من أصل 38 مع فريقه التركي، بجانب رغبته في مساعدة التعاون عن طريق تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائه.

وأشار صاحب الـ 26 إلى أن الموسم المقبل سيكون مغايرا للموسم الماضي في التعاون: كل شيء الآن مختلف، نريد أن نجعله عامًا رائعًا مع الطاقم التدريبي واللاعبين الجدد، الموسم الماضي التعاون لم يقدم أداءه المعهود، تابعت مواسم سابقة قدم الفريق خلالها مستويات مميزة، بدليل وصوله لنهائي كأس الملك منذ عامين، سنحاول بالتأكيد أن نقدم موسمًا رائعًا.

وأتم: منذ وصولي استقبلني الجميع بشكل جيد سواء اللاعبين أو الطاقم التدريبي أو الإدارة، أكثر لاعب قريب لي في الفريق حاليا هو كاكو، لكن الآن وصل الثنائي مايلسون ونالدو وهما برازيليان ومن الطبيعي أن نكون قريبين بسبب اللغة، لكن منذ وصولي كان كاكو هو الشخص الأقرب لي في الفريق وساعدني كثيرا في التأقلم.

وبدأ فلافيو مسيرته عام 2015 مع نادي فيتوريا البرازيلي، ويعد فريقا باهيا البرازيلي وطرابزون التركي هما المحطتان الأبرز في مسيرته قبل التعاون.