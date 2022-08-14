كين ينتزع التعادل لتوتنهام أمام تشيلسي في مباراة متوترة

أحرز هاري كين هدفا بضربة رأس في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتزع توتنهام هوتسبير التعادل 2-2 في ضيافة تشيلسي في قمة لندنية متوترة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وتقدم المدافع كاليدو كوليبالي بهدف لتشيلسي بعد 19 دقيقة، لكن بيير-إميل هويبرغ أدرك التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 68.
وبعد تسع دقائق أعاد المدافع الأيمن ريس جيمس التقدم لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل كين بضربة رأس عقب ركلة ركنية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
واشتبك توماس توخيل مدرب تشيلسي مع منافسه أنطونيو كونتي مدرب توتنهام عقب هدف التعادل الأول، وتكرر الأمر بعد صفارة النهاية، قبل أن يتدخل اللاعبون وباقي العاملين للفصل بينهما.
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