.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مانشستر يونايتد يهدد رونالدو: إن لم تغير سلوكك سترحل

  • الخط
رونالدو
رونالدو خلال مباراة برينتفورد

مانشستر يونايتد يهدد رونالدو: إن لم تغير سلوكك سترحل

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية أن إدارة مانشستر يونايتد ربطت مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بسلوكه خلال الفترة المقبلة، بعد كل ما بدر منه مؤخرًا.

وخرج رونالدو غاضبًا بعد الخسارة المذلة التي تلقاها فريقه برباعية من برينتفورد متجاهلًا مدرب الفريق إريك تن هاغ، كما غاب عن المعسكر التحضيري للنادي وسط تكهنات برغبته في الرحيل حتى يشارك بمنافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رونالدو لديه فرصة أخيرة لتغيير سلوكياته، وإذا لم تلحظ الإدارة أي تغيير ستقوم بإنهاء عقده.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية سابقًا أن هناك غضبا متزايدا من أفراد الفريق ضد رونالدو بسبب تصرفاته مع النادي.

وقال مصدر للصحيفة: لقد بدأ رونالدو يزعج العديد من اللاعبين في الفريق، لديه حلفاؤه بالطبع، لكن الكثير سئموا من الطريقة التي يدير بها الأمور داخل النادي.

ويمتد عقد رونالدو حتى نهاية الموسم الحالي ويبلغ راتبه الأسبوعي قرابة الـ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد مروعة لأكبر سلسلة حرائق تشهدها أوروبا منذ عام 2017 مشاهد مروعة لأكبر سلسلة حرائق تشهدها أوروبا منذ عام 2017
اكتشف المزيد