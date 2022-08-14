مانشستر يونايتد يهدد رونالدو: إن لم تغير سلوكك سترحل

كشفت تقارير صحافية أن إدارة مانشستر يونايتد ربطت مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بسلوكه خلال الفترة المقبلة، بعد كل ما بدر منه مؤخرًا.

وخرج رونالدو غاضبًا بعد الخسارة المذلة التي تلقاها فريقه برباعية من برينتفورد متجاهلًا مدرب الفريق إريك تن هاغ، كما غاب عن المعسكر التحضيري للنادي وسط تكهنات برغبته في الرحيل حتى يشارك بمنافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رونالدو لديه فرصة أخيرة لتغيير سلوكياته، وإذا لم تلحظ الإدارة أي تغيير ستقوم بإنهاء عقده.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية سابقًا أن هناك غضبا متزايدا من أفراد الفريق ضد رونالدو بسبب تصرفاته مع النادي.

وقال مصدر للصحيفة: لقد بدأ رونالدو يزعج العديد من اللاعبين في الفريق، لديه حلفاؤه بالطبع، لكن الكثير سئموا من الطريقة التي يدير بها الأمور داخل النادي.

ويمتد عقد رونالدو حتى نهاية الموسم الحالي ويبلغ راتبه الأسبوعي قرابة الـ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.