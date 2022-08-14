"تويتر" يكشف توتر علاقة مبابي مع نيمار

قام البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بتفضيل تغريدة على "تويتر" تنتقد زميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق الباريسي مع مونبلييه يوم السبت.

وحقق باريس الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل نيمار منها هدفين ومبابي والوافد الجديد ريناتو سانشيز بالإضافة إلى هدف عكسي.

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وأهدر مبابي ركلة جزاء بالدقيقة 23، لكن نيمار نجح في تسجيل ركلة أخرى بعد مرور 20 دقيقة فقط على الأولى.

وتقول التغريدة التي انتقدت مبابي وفضلها نيمار: من الواضح الآن أن مبابي هو المسدد الرئيسي لركلات الجزاء في باريس سان جيرمان، ويبدو أنه أمر ينص عليه عقده الجديد، لأنه من المستحيل أن يكون نيمار في المركز الثاني لمسددي ركلات الجزاء بأي نادٍ.

وتابعت: من المؤكد أن الأمر له علاقة بعقده الجديد، مبابي هو مالك باريس سان جيرمان.

وكشف راديو "مونت كارلو" أن مبابي لم يكن سعيدًا خلال اللقاء بسبب تلقيه بعض "الأنباء الشخصية السيئة" قبل بداية المباراة، لكنه أصرّ على المشاركة.