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وست هام يتعاقد مع كيرر مدافع ألمانيا من باريس سان جيرمان

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كيرير
وست هام دفع مبدئيا حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني للحصول على اللاعب

وست هام يتعاقد مع كيرر مدافع ألمانيا من باريس سان جيرمان

لندن - رويترز

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أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الدولي الألماني تيلو كيرر من باريس سان جيرمان لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام دفع مبدئيا حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (12.07 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاما والذي خاض 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات الموسم الماضي.

وبوسع كيرر اللعب في قلب الدفاع أو في مركز الظهير كما يمكن الاعتماد عليه كلاعب وسط مدافع.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام: إنه لاعب موهوب ويجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي ليعزز خياراتنا الحالية في خط الظهر.

ويشارك كيرر أيضا بانتظام مع منتخب ألمانيا منذ أن تولى هانز فليك تدريب الفريق العام الماضي.

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