أبطال آسيا.. تشونبوك إلى ربع النهائي وكوبي يصدم يوكوهاما

سجّل كيم جين-غيو هدفاً قاتلاً في الرمق الأخير حجز لفريقه تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الخميس، على حساب مواطنه دايغو أف سي 2-1، فيما صدم فيسيل كوبي الياباني مواطنه يوكوهاما مارينوس 3-2.

في المباراة الأولى، هزّ البديل كيم الشباك في الدقيقة 121، ليضمن فوزاً شاقاً لتشونبوك، حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

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وافتتحت المباراة الدور الاقصائي في شرق القارة، حيث تقام جميع المواجهات في سايتاما اليابانية من مباراة واحدة دون ذهاب وإياب.

وافتتح سونغ مين-كيو التسجيل لتشونبوك مطلع الشوط الثاني، ثم عادل البرازيلي زيكا لدايغو بعدها بعشر دقائق، مسجلاً هدفه السابع في المسابقة.

وخاض دايغو المباراة متوتراً، بعد حلول تشوي وون-كوون بدلاً من البرازيلي المستقيل قبل أيام قليلة اثر نتائج سلبية ألكسندر غاما.

في المباراة الثانية، عوّض فيسيل كوبي الياباني تراجعه المحلي، بفوزه على مواطنه يوكوهوما مارينوس 3-2.

ويترنح كوبي الذي يضم في صفوفه النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا والجالس على مقاعد البدلاء، في منطقة الهبوط ضمن الدوري الياباني.

لكن ثلاثية حملت توقيع ناناسي إينو (7)، دايجو ساساكي (31 من ركلة جزاء) ويوتارو أودا (80) وضعته في ربع النهائي، فيما سجّل للخاسر، متصدر الدوري الياباني ووصيف 1990، تاكوما نيشيمورا (7) والبرازيلي أندرسون لوبيش (89).

قال مدرب كوبي تاكايوكي يوشيدا، الثالث له هذا الموسم: كانت مباراة صعبة بحق، لكن اعتقد انها ستمنحنا الثقة، ركّز اللاعبون منذ البداية ونجحنا باللعب على طريقتنا.

ويلعب يوم الجمعة باثوم يونايتد التايلاندي مع كيتشي من هونغ كونغ، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل 2007 و2017. وتقام مبارتا ربع النهائي في منطقة الشرق الإثنين المقبل.

يذكر ان مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.