اتحاد الكرة الإنجليزي يوجه اتهامات لمانشستر سيتي

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بعد فشله في منع جماهيره من القيام بتصرفات مشينة عقب الفوز على أستون فيلا في مايو الماضي في المباراة التي حسمت للفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن مانشستر سيتي يتحتم عليه الرد على الاتهامات المتعلقة بالسيطرة على تصرفات مشجعيه بعد اقتحام أرض الملعب عقب الفوز على أستون فيلا 3 - 2 على ملعب الاتحاد يوم 22 مايو الماضي.

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وحسم سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، لتقتحم الجماهير أرض الملعب مما أدى لحدوث حالة من الفوضى، وما زالت تحقيقات الشرطة جارية بشأن هذه الوقائع.

ووجهت اتهامات لشخصين فيما يتعلق باقتحام أرض الملعب أمام أستون فيلا، وتواصل شرطة مانشستر التحقيق في كواليس احتفالات جماهير سيتي والادعاءات المتعلقة بالخروقات التي وقعت.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي توجيه اتهامات لمانشستر سيتي، مع إلزام النادي بالرد على هذه الاتهامات بحلول يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس.