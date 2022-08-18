الأرجنتيني سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة

انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي قادما من فيرونا على سبيل الإعارة كما أعلن الناديان الإيطاليان يوم الخميس.

وخاض إبن السابعة والعشرين، وهو نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفا.

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وكشفت الصحف الإيطالية بأن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو (12.2 مليون دولار)، في حال تم تحقيق بعض الشروط.

وكان مدرب نابولي لوتشانو سباليتي علّق الأسبوع الماضي على إمكانية انضمام سيميوني إلى صفوف الفريق الجنوبي بقوله: إنه لاعب في حاجة إليه نابولي والعكس صحيح. إنها صفقة جيدة.

ولم يتفوّق على سيميوني الموسم الماضي من الناحية التهديفية في الدوري سوى تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، الصربي دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر).

ويسعى نابولي من خلال التعاقد مع سيميوني إلى تعويض الثغرة التي تركها رحيل لورنزو إينسيني والبلجيكي دريس مرتنز الى تورونتو الكندي وغلطة سراي التركي تباعا.

وذكرت تقارير بأن نابولي بات على مشارف التعاقد مع مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري.