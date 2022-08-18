الحائلي يعلن رفع منع اتحاد جدة من التسجيل

أعلن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة عن رفع منع تسجيل فريقه للاعبين جدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع تبقي قضية أخيرة على النادي الغربي تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو.

وكتب الحائلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم الخميس: تم إغلاق القضية الأولى للاعب بريوفيتش بمبلغ مليون و842 ألف يورو، وتتبقى قضية ثانية بمبلغ 10 ملايين يورو تقريبًا.

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ولعب المهاجم الصربي في صفوف الاتحاد بين عامي 2019 و2021، إذ خاض 57 لقاء بجميع المسابقات مسجلًا 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتابع رئيس الاتحاد: تم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون و600 ألف دولار، كما تم رفع منع التسجيل من "فيفا".

ودافع بيزيتش عن ألوان الاتحاد في 2018 وذهب إلى سيئول الكوري، ظهر في 12 لقاء فقط بالأصفر والأسود وسجل هدفًا وصنع آخر.