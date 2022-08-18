انسحاب موريتانيا من بطولة إفريقية للناشئين بسبب "تزوير الأعمار"

قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الانسحاب من بطولة اتحاد دول غرب أفريقيا "المنطقة أ" لفئة أقل من 15 عاماً، المقامة حالياً في ليبريا، بسبب اكتشافه لحالات تزوير في أعمار لاعبي البطولة.

وذكر بيان اتحاد كرة القدم على موقع "فيس بوك": تم إبلاغنا من طرف العديد من المراقبين الموجودين في عين المكان وفي أماكن أخرى، أن المعطيات المتوفرة لديهم تؤكد أن أعمار لاعبي بعض الفرق المشاركة على الميدان بعيدة جداً عن الأعمار القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه البطولة.

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وتابع: نظراً لخطورة مثل هذا الأمر على صحة اللاعبين وسلامتهم؛ لما قد يتعرضون له من إصابات خطيرة؛ بسبب الفارق في العمر، بين مختلف اللاعبين المشاركين في البطولة بسبب صغر سنهم.

وأتم: قررت اللجنة التنفيذية للاتحادية الانسحاب من البطولة.

وخسر المنتخب الموريتاني من نظيره السيراليوني بسداسية دون رد خلال أولى مباريات الفريق في البطولة.