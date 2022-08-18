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حكم الفيديو يقر بخطئه حول واقعة شد شعر كوكوريا لاعب تشيلسي

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كوكوريا
لقطة الواقعة

حكم الفيديو يقر بخطئه حول واقعة شد شعر كوكوريا لاعب تشيلسي

لندن - رويترز

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أكد مايك دين حكم الفيديو المساعد خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أنه أصدر القرار الخاطئ عندما قام كريستيان روميرو لاعب توتنهام بشد شعر مارك كوكوريا.

ولم يحتسب الحكم أنتوني تايلور الخطأ واستفاد توتنهام من ذلك بتسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة لينال نقطة بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

وانتقد توماس توخيل مدرب تشيلسي الحكم تايلور ودين وقال كوكوريا إن تصرف روميرو كان مخالفة "واضحة للغاية" وتستوجب البطاقة الحمراء.

وكتب دين في مقال بموقع ميل بلس: لم أتمكن من منح ركلة حرة باعتباري حكم الفيديو المساعد، لكن كان يمكنني أن أطلب من تايلور التوجه لمنطقة مراجعة قرارات حكم الفيديو للنظر في إمكانية منحه (روميرو) بطاقة حمراء.

وتابع: كان لزاما علي في غضون ثوان قليلة دراسة واقعة روميرو وهو يشد شعر كوكوريا. لم أعتبره عملا عنيفا.

وأتم: درست اللقطات من وقتها وتحدثت إلى حكام آخرين وبعد تفكير، كان ينبغي أن أطلب من تايلور التوجه لشاشة المراجعة على جانب الملعب لإلقاء نظرة بنفسه على الواقعة، لحكم الملعب القول الفصل دوما (في مثل هذه الوقائع).

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