ريكي بويغ بألم: برشلونة أساء معاملتي.. وسلبني الثقة

كشف الإسباني ريكي بويغ لاعب برشلونة السابق ولوس أنجلوس غالاكسي الحالي عن معاناته في صفوف الفريق الكتالوني خلال الأسابيع الأخيرة قبل رحيله إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

وأعلن برشلونة مطلع الشهر الحالي انتقال اللاعب إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في صفقة غير متوقعة، وذلك عقب استبعاده من قائمة الفريق.

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وتحدث بويغ إلى شبكة "فوكس سبورت" قائلًا: آلمني جدًا بقائي في برشلونة، بينما الفريق بأكمله يستعد للموسم الجديد في لوس أنجلوس، أحيانًا يجب أن نتخذ بعض القرارات، الإدارة اتخذت قرارًا لكنني لا أشاركهم الرأي ذاته.

وتابع: أشكر برشلونة لأنه سبب كوني لاعبًا اليوم، الفترة الأخيرة لم تكن كما تمنيت، لم يعاملوني كما أستحق، لكن يمكنني نسيان ذلك، لا بأس.

وأتم: لم يضع أي مدرب لبرشلونة ثقته بي، من الممكن كلاعب كرة قدم أن تهتز ثقتك بنفسك، لكن لا يمكن أن تخسر الاستمرارية في الملاعب.

وظهر بويغ للمرة الأولى مع الفريق في مايو 2018 أمام ليونيسا ببطولة كأس الملك، وخاض بعدها 57 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين، وتعاقب على تدريبه كلا من فالفيردي وسيتين وكومان وتشافي.