عموتة يتولى تدريب الوداد خلفا للركراكي

أعلن الوداد البيضاوي بطل إفريقيا والمغرب عن تعيين حسين عموتة مدربا جديدا للفريق خلفا لوليد الركراكي يوم الخميس.



وقرر الركراكي عدم تجديد عقده مع الوداد وسط توقعات بانتقاله لقيادة منتخب المغرب المشارك في كأس العالم بقطر هذا العام بعد إقالة وحيد خليلوزيتش الأسبوع الماضي.



ولم يكشف الوداد عن مدة التعاقد مع عموتة (52 عاما) الذي سبق أن قاد الفريق بموسم 2017-2018 وتوج بثنائية دوري أبطال إفريقيا ودوري المحترفين المغربي مثل الركراكي.

وقال الوداد في بيان: يأتي هذا التعاقد مع السيد عموتة بعد الاتفاق على جميع الأهداف المسطرة وفي مقدمتها مواصلة الريادة وطنيا وقاريا.

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وأضاف أنه سيقدم عموتة أمام الجماهير ووسائل الإعلام في الأيام المقبلة.

وخلال مشواره التدريبي قاد عموتة الفتح الرباطي للفوز بكأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية في 2010 ثم انتقل إلى السد وفاز معه بدوري نجوم قطر بموسم 2012-2013 وبكأس أمير قطر مرتين.

وبعد موسمه التاريخي مع الوداد تولى تدريب منتخب المغرب للمحليين وفاز معه ببطولة أفريقيا للمحليين في 2020.

