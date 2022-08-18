كونتي لا يتوقع إيقافه بعد اشتباكه مع توخيل

توقع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أن يتواجد مع فريقه على الدكة عندما يستضيف وولفرهامبتون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت، على الرغم من طرده بعد التعادل الناري أمام مضيفه تشلسي 2-2 في نهاية الأسبوع الماضي.

وطُرد كونتي ونظيره الألماني توماس توخيل بعدما تواجها مرتين خلال اللقاء الذي جمع بينهما في المباراة التي انتزغ فيها توتنهام تعادلاً بفضل رأسية قاتلة من مهاجمه هاري كاين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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وكان الاتحاد المحلي للعبة وجه إلى المدربَين تهمة السلوك غير اللائق ومنحهما حتى مساء الخميس لقبول التهمة أو الاستئناف.

ولكن بخلاف ما يحصل عندما يتم طرد أحد اللاعبين، من الممكن ألاّ تتم معاقبة كونتي وتوخل بالايقاف.

وتعقيباً على ما حصل، قال كونتي الخميس: علينا أن نقبل ونحترم كل قرار لكنني أعتقد أن هذا النوع من المواقف يمكن أن يحدث في بعض الأحيان.

وتابع: هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي لا يتصرف فيها مدربان بالطريقة الصحيحة أو لا يتفقان، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن علينا المضي قدماً واحترام بعضنا البعض. وبالنسبة لي، انتهت المسألة هنا.

ودخل توخيل وكونتي في مشادة حامية خلال المباراة بعد هدف التعادل 1-1 الذي سجّله الدنماركي بيار-إيميل هويبرغ، وذلك نتيجة مبالغة الإيطالي في احتفاله أمام دكة بدلاء تشلسي، فحصل كل منهما على بطاقة صفراء.

ثم تكرر المشهد في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره الألماني، إلا أن الأخير بدا غاضباً كون الايطالي لم ينظر إليه، ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

ولم يكتفِ كونتي بما حصل بعد صافرة نهاية المباراة، إذ صب الزيت على النار بعدما نشر عبر صفحته على إنستغرام صورة للألماني عندما انطلق بجانبه على خط التماس للاحتفال بهدف ريس جيمس الذي وضع تشلسي في المقدمة 2-1 قائلاً "لحسن الحظ لم أرك، كنت تستحق التعثر".

وأضاف: بعد هذا النوع من المواقف يمكنك أن تتعلم الكثير، في نفس الوقت أعتقد أنه في العديد من المواقف تصرفت بشكل جيد للحفاظ على الهدوء وليس لديّ رد فعل مفرط في الموقف.