أنتوني جوشوا.. عامل بناء لا يهتم بالأموال ويعيش مع أمه

لم يعرف الملاكم أنتوني جوشوا الاستقرار خلال طفولته التي قضاها بين نيجيريا وبريطانيا بسبب انفصال والديه، وعلى الرغم من كون عائلته من الطبقة الأرستقراطية إلا أنه عمل في مجال البناء لكسب الأموال اللازمة لعيش حياة كريمة، وذلك قبل احتراف الملاكمة التي تأخر في ممارستها.

ويواجه جوشوا نظيره أوسيك يوم السبت في جدة على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ولاستعادة الأحزمة التي فقدها سبتمبر الماضي على يد المنافس الأوكراني بملعب توتنهام وبحضور 60 ألف متفرج.

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أرستقراطي من شعب "اليوروبا"

على الرغم من ولادته في بلدة واتفورد الإنجليزية، عاش جوشوا جزءًا من طفولته في نيجيريا مع والدته النيجيرية ووالده النيجيري الأيرلندي، بدأ دراسته في مدرسة داخلية، وحينما انفصل والديه عاد مع والدته إلى إنجلترا وهو ابن 12 عامًا.

ينحدر جوشوا من الطبقة الارستقراطية لشعب "اليوروبا" وهي إحدى أكبر المجموعات العرقية في إفريقيا، تسكن نيجيريا بشكل أساسي بالإضافة إلى بنين وتوغو، ويمثل "اليوروبا" أكثر من 47 مليون شخص حول العالم، ويشكلون 21% من سكان نيجيريا.

وتعني كلمة "اليوروبا" بلغة شعبها: "الأشخاص الذين يسألون" مثل كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ في إشارة إلى ثقافة التحيات التي يتميزون بها.

يعيش مع أمه تحت سقف واحد



تتجاوز ثروة جوشوا 30 مليون دولار بحسب ما أعلنت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عام 2019، وعلى رغم من أمواله الطائلة ذكرت الصحيفة أنه لا يزال يعيش مع والدته في الشقة التي منحتها السلطات المحلية لهما ليعيشا بها حينما وصلا إلى إنجلترا بعد انفصال الأبوين، لكن جوشوا اشتراها باسم والدته في 2013 مقابل 175 ألف إسترليني.

وقالت والدته عن علاقتهما سابقًا: نحن قريبان جدًا من بعضنا البعص إنه ابني الوحيد، نعيش سويًا ويعتني بي، لكنني لا أستطيع مشاهدة نزالاته لأنني أتوتر سريعًا وأقلق عليه.

عامل بناء سابق



اضطر جوشوا للعمل في عدة وظائف قبل أن يحترف الملاكمة لكسب المال اللازم، لذلك وقبل ان يرتدي القفازات بدوام كامل، عمل في مواقع البناء كعامل، وصرّح سابقًا أنه حسم قراره بالاستمرار في وضع "الطوب" فوق بعضه إذا لم ينجح في الرياضة.



الأموال ليست كل شيء

لم يمارس جوشوا الملاكمة حتى عام 2007 حينما بلغ الـ18 من عمره، وفاز ببطولتين خلال السنتين الأولتين، مما لفت أنظار الجميع إلى تلك الموهبة المتفجرة.

حاوطه وكلاء الأعمال وقدموا إليه العديد من العروض حتى يصبح محترفًا في 2010، إحدى العروض وصلت إلى حصوله على 50 ألف جنيه إسترليني، رفض جوشوا العرض مبررًا قراره بتفضيله التركيز على تحسين مستواه والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، ولم يكتفِ بالمشاركة بل فاز بالميدالية الذهبية في الوزن الثقيل.

وعلّق: لم أمارس الرياضة من أجل الأموال، بل من أجل الميداليات.

"الشطرنج مثل الملاكمة"



يحب أنتوني لعب الشطرنج، وقال في تصريحات صحافية عام 2018: الشطرنج مثل الملاكمة في الحلبة، نحن أيضًا علينا أن نسبق منافسينا بلعبة ثم نشن هجومًا مضاد، يجب أن تكون متقدمًا بخطوتين في جميع الأوقات.

الحكمة وإفريقيا والأسد

يمتلك جوشوا 3 وشوم على جسده، الأول يحمل كلمة "الحكمة" على ذراعه اليمنى وتحتها خريطة إفريقيا في إشارة إلى اعتزازه بأصوله، والثاني لأسد بريطاني على مؤخرة رقبته لإحياء ذكرى الفوز بالميدالية الذهبية في لندن 2012، والأخير محفور على إصبعه الأوسط ليده اليسرى، نصفه لوجه أسد والآخر لمشهد ليلي يضيء خلاله القمر على مجموعة من الأشجار.

وصرّح جوشوا سابقًا بأنه مغروم بالأسود بسبب قوتها ويزعم أن شخصيته تشبهها.

وتحدّث عن وشومه قائلًا: دائمًا ما أسعى إلى الحكمة والتعلّم وكسب المزيد من المعرفة،علمت الكثير من الأشياء عن عائلتي التي أعجبتني وأكن لها كل التقدير، لذا انتهى بي الأمر بالحصول على وشم إفريقيا، مزيج رائع أن تضع "الحكمة" وتراثك سويًا.

هزم بطل أولمبي في العدو



بعدما فاز جوشوا بذهبية 2012، وبدأ اسمه يبرز كملاكم محترف، شارك في برنامج تلفزيوني يدعى "سوبر ستارز" في مارس 2016، يضم هذا البرنامج أبطال في لعبات مختلفة يتنافسون في ألعاب عديدة، أحدها كان الركض لـ100 متر.

فاز جوشوا في السباق الذي ضم مواطنه مو فرح الفائز بذهبيتين في سباقي الـ5000 و10 آلاف متر، بعدما قطع الـ100 مترًا في 11.53 ثانية.

صندوق البريد الذهبي

يوجد صندوق بريد ذهبي في واتفورد بلدة جوشوا ومسقط رأسه، تكريمًا له على إنجازه الذهبي في الأولمبياد، من قبل شركة "رويال ميل" وهي شركة متعددة الجنسيات للخدمات البريدية والبريد السريع، تأسست عام 1516.