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الزمالك يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري بفوز صعب على فاركو

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الزمالك
احتفال لاعبي الزمالك بهدف حسام عبد المجيد

الزمالك يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري بفوز صعب على فاركو

القاهرة - رويترز

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اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب 1-صفر على فاركو يوم الجمعة.

سجل المدافع حسام عبد المجيد هدفا مبكرا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

وصمد الزمالك رغم بعض المحاولات الخطيرة لفاركو على مرمى الحارس محمد عواد ليحقق الفوز العاشر على التوالي في المسابقة.

ويملك فريق المدرب جيزوالدو فيريرا 75 نقطة بفارق عشر نقاط عن بيراميدز و12 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه، وتتبقى للزمالك ثلاث مباريات.

ويلعب بيراميدز في وقت لاحق من يوم الجمعة مع سموحة بينما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأحد.

وتوقف رصيد فاركو عند 40 نقطة بالمركز الثامن.

وفاز المقاولون العرب 3-صفر على مصر للمقاصة، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، ليحيي آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

ويملك المقاولون الآن 29 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

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