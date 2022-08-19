الشارقة يلغي استعارة ألكاسير من فياريال.. ويضمه بعقد دائم

أعلن فياريال الإسباني يوم الجمعة عن إلغاء الشارقة الإماراتي من جانب واحد لعقد استعارة مهاجمه باكو ألكاسير لموسم واحد بعد 48 ساعة من إعلان التعاقد معه، فيما أعلن النادي الإماراتي عن ضمه بعقد دائم لـ3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي أن "الشارقة قرر من جانب واحد إلغاء اتفاقية الانتقال التي توصل إليها مع نادي فياريال لنقل باكو ألكاسير"، مؤكداً أنه تم فسخ العقد بينه وبين مهاجمه الذي لم يعد ينتمي لنادي "الغواصات الصفراء" و"يشكره على تفانيه واحترافه طوال المواسم الثلاثة الماضية ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية".

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من جهته، علّق باكو ألكاسير عبر تغريدة على حسابه على "تويتر" قائلًا: شكرًا لفياريال على لحظات لن تنسى مع زملاء رائعين، الآن حان الوقت للتركيز مع الشارقة خلال الثلاثة مواسم المقبلة، أنا متأكد أني سأستمتع بتلك الرحلة.

وقال ألكاسير لموقع الشارقة: هذا تحد جديد بالنسبة لي وأشعر بالسعادة والإثارة لوجودي هنا.

وبدأ ألكاسير الذي خاض 19 مباراة دولية مع إسبانيا وسجل 12 هدفاً، مشواره مع فالنسيا في 2010 ولعب له حتى 2016، تخللها إعارة إلى خيتافي (2012-2013)، ثم كان انتقاله الأهم إلى برشلونة، وفاز معه بلقب الدوري (2017-2018) وكأس الملك مرتين (2016-2017 و2017- 2018)، قبل أن تتم إعارته إلى بوروسيا دورتموند الألماني موسم 2018-2019، ليقرر التعاقد معه نهائياً موسم 2019-2020 مقابل 23 مليون يورو.

لكن تعاقد الفريق الألماني مع الدولي النرويجي ارلينغ هالاند عجّل في رحيله والعودة إلى الدوري الإسباني، بعدما انضم لفياريال في يناير 2020 لمدة 5 سنوات مقابل 25 مليون يورو.