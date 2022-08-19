.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة

  • الخط
كاسادي
كاسادي بقميص تشيلسي

تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أبرم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد مع اللاعب الإيطالي الشاب تشيزاري كاسادي من إنتر ميلان مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (2ر14 مليون دولار).

ويأتي ضم كاسادي (19 عاما) إلى صفوف تشيلسي استمرارا لمساعي الملاك الجدد للنادي لاستقطاب أبرز النجوم الشبان، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

كان تشيلسي قد حسم أيضا تعاقده مع نجوم شبان آخرين هم كارني تشوكويميكا وجابرييل سلونينا وأوماري هاتشينسون وزاك ستورج وتايلر ديبلينغ.

ويهدف الملاك الجدد لتشيلسي إلى التخطيط طويل المدى لمستقبل الفريق، إلى جانب تعزيز صفوف الفريق الأول.

وقال نيل باث رئيس أكاديمية تشيلسي: تشيزاري لاعب نتابعه منذ فترة، ويسعدنا موافقته على الانضمام لتشيلسي، حيث سيعزز في البداية صفوف فريق تحت 21 عاما بالنادي.

وعزز تشيلسي صفوف فريقه الأول، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، بالفعل بالتعاقد مع رحيم سترلينغ وكاليدو كوليبالي ومارك كوكوريلا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حظ ألمانيا العثر يواجهها مجددا في نهر الراين! مياهه تجف والشحن معلق حظ ألمانيا العثر يواجهها مجددا في نهر الراين! مياهه تجف والشحن معلق
اكتشف المزيد