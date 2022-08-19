تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة

أبرم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد مع اللاعب الإيطالي الشاب تشيزاري كاسادي من إنتر ميلان مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (2ر14 مليون دولار).

ويأتي ضم كاسادي (19 عاما) إلى صفوف تشيلسي استمرارا لمساعي الملاك الجدد للنادي لاستقطاب أبرز النجوم الشبان، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

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كان تشيلسي قد حسم أيضا تعاقده مع نجوم شبان آخرين هم كارني تشوكويميكا وجابرييل سلونينا وأوماري هاتشينسون وزاك ستورج وتايلر ديبلينغ.

ويهدف الملاك الجدد لتشيلسي إلى التخطيط طويل المدى لمستقبل الفريق، إلى جانب تعزيز صفوف الفريق الأول.

وقال نيل باث رئيس أكاديمية تشيلسي: تشيزاري لاعب نتابعه منذ فترة، ويسعدنا موافقته على الانضمام لتشيلسي، حيث سيعزز في البداية صفوف فريق تحت 21 عاما بالنادي.

وعزز تشيلسي صفوف فريقه الأول، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، بالفعل بالتعاقد مع رحيم سترلينغ وكاليدو كوليبالي ومارك كوكوريلا.