تن هاغ يدعو إلى "الوحدة".. ويكشف موقف رونالدو

حث إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجماهير على البقاء موحدة قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين المقبل حيث يخطط بعض المشجعين للاحتجاج على ملاك النادي الأمريكيين وهم عائلة غليزر قبل انطلاق المباراة.

وتعرض يونايتد لانتقادات شديدة من الجماهير بعد خسارة أول مباراتين له ليقبع عند قاع جدول الترتيب وفشل أيضا في تأمين أهدافه في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية.

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وقال تن هاغ للصحفيين يوم الجمعة: أستطيع القول فقط إن الملاك يريدون الفوز ونحن نريد وقوف الجماهير خلف النادي.

وتابع: يمكنني أن أفهم ما يحدث في بعض الأحيان ولكنني لم أتواجد لفترة طويلة في النادي لأعرف كل الخلفيات. علينا أن نقاتل معا وأن نكون موحدين.

وسيبحث يونايتد، الذي فاز بآخر ألقابه العشرين في الدوري الإنجليزي عام 2013، عن أول نقاطه في الدوري تحت قيادة تن هاغ عندما يستضيف ليفربول يوم الإثنين.

وحصل الفريق على دفعة مبكرة مع عودة المهاجم أنطوني مارسيال إلى التدريبات بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في أوتار الركبة لكن سيبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.

وسئل تن هاغ عن مستقبل كريستيانو رونالدو في النادي وأكد المدرب الهولندي أن المهاجم البرتغالي لا يزال ضمن خططه وسط تكهنات شديدة بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وقال تن هاغ: لا أعرف سبب التركيز عليه بشكل خاص بعد مباراة يوم السبت الماضي. الأمر كله يرجع لأداء الفريق بأكمله ونهجه، بما في ذلك رونالدو، إنه ضمن خططنا، هذا ما يمكنني قوله.

وقال تن هاغ إن الفريق سيلتزم بخطة لعبه أمام ليفربول الذي يحتل المركز 12 بعد تعادله في كلتا المباراتين حتى الآن.

وأتم: أعرف المنافسين، فنحن المنافسون. يجب أن نفوز في كل مباراة وخاصة في هذه المباراة.