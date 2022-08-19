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تونس تواجه البرازيل في سبتمبر استعدادا لكأس العالم

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منتخب تونس من كأس أمم إفريقيا

تونس تواجه البرازيل في سبتمبر استعدادا لكأس العالم

تونس - رويترز

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الجمعة أن المنتخب الوطني سيواجه البرازيل وديا في سبتمبر المقبل ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم بقطر هذا العام.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: بعد 50 عاما يعود المنتخب الوطني التونسي لمواجهة البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في ثاني المواجهات التي تجمع المنتخبين على مر التاريخ بعد مباراتهما في 1973.

وانتهى اللقاء الودي الأول بفوز البرازيل 4-1.

ومن المنتظر أن تلعب المباراة يوم 27 سبتمبر في دولة أوروبية لم تحدد بعد.

وتشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها وتنافس ضمن المجموعة الرابعة بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمرك وأستراليا.

وتخوض البرازيل النهائيات، التي تنطلق في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ضمن المجموعة السابعة وتشمل صربيا وسويسرا والكاميرون

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