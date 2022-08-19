جوشوا .. تعلق بواتفورد وكرة القدم بسبب "حلاق"

إن لم ينجح الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في مساره الرياضي داخل الحلبة، فمن المؤكد أنه كان سيتبع "شغفه الأول" وربما كان ليصبح أحد لاعبي الخط الخلفي في نادي مسقط رأسه واتفورد.

ويواجه جوشوا نظيره أوسيك يوم السبت في جدة على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ولاستعادة الأحزمة التي فقدها سبتمبر الماضي على يد الأوكراني.

مادة اعلانية

40 هدفًا بالموسم الواحد



ولعب الملاكم المحترف كرة القدم خلال فترة مراهقته، بل وفاز عام 2005 ببطولة ودية للناشئين تحت 16 عامًا، كما كان جزءًا لإحدى الفرق السنية لنادي سانت ألبانز سيتي الإنجليزي .

ورد جوشوا على صورة قديمة نشرها صديقه لهما خلال تواجدهما في فريق الناشئين قائلًا: 40 هدفًا خلال الموسم كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي، كنت أحمل هذا الفريق على كتفيّ.

وتحدث صديق قديم لأنتوني رفض ذكر اسمه لـ "توك سبورت" وقال: أتذكر أنه حضر 3 تدريبات تحت قيادة المدرب ريتشارد سميث، كان أطول من أي لاعب آخر لكنه كان نحيفًا.

وتابع: لقد كان رياضيًا من طراز رفيع وسريع بكل تأكيد، لم يكن لاعبًا مذهلًا لكنه كان لائقًا، أخبرني أن المدرب أراد أن ينقله من مركز الجناح إلى قلب الدفاع، لأن ذلك سيمنحه فرصة أفضل لاستمرار مسيرته الكروية.

مدافع سيتسبب بمشاكل لمبابي وهنري

ولا تزال كرة القدم تحمل شغفًا خاصًا في قلب الملاكم الذي يميل إلى ممارستها بين كل حين وآخر خلال اوقات فراغه، وظهر جوشوا كشخصية قابلة للعب في لعبة "فيفا 2021".

وعلّق خلال حديثه لمبابي وهنري عبر مكالمة "فيديو" للترويج للعبة: نشأت وأنا ألعب كرة القدم، كنت أحد الأطفال الذين يلعبون في الشارع دائمًا، وعلى الرغم من أني أحب كرة القدم وهي شغفي الأول، لكن لم أتخيل أبدًا أن أكون في اللعبة.

وتابع مازحًا: كنت سأسبب لكما العديد من المشاكل لو كنت مدافعًا في الدوري الإنجليزي

مشجع لواتفورد بسبب حلاق

صرّح أنتوني جوشوا في العديد من المناسبات سابقًا أنه مشجع لنادي واتفورد، لأنه نادي بلدته التي أبصر بها النور.

وتأسس واتفورد عام 1881 وكان أقرب من أي وقت مضى للفوز ببطولة الدوري موسم 1982-83 حينما أنهى المسابقة بالمركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف البطل ليفربول.

وتحدث أنتوني عن سبب حبه للفريق الأصفر والأسود في تصريحات سابقة عام 2017 لـ "فيرجن راديو": نشأت في واتفورد، واعتاد لاعبان من الفريق على قص شعرهم في محل قريب مني، لذا شجعت واتفورد.

وتابع: صديقي العزيز تروي ديني يلعب كمهاجم هناك -حينها- لذلك لدي الكثير من الحب للمكان الذي نشأت به، لكن لاعبي المفضل على الإطلاق هو بالتأكيد كريستيانو رونالدو.

وشدد جوشوا على تقديره لرونالدو قبل نزاله مع أوسيك عام 2021 بملعب توتنهام وقال: إنه فريد من نوعه، شخص مميز من بين مليار آخرين، أن تحقق ما حققه رونالدو فإن هذا يتطلب القوة والشجاعة، يأتي بالمشقة والكفاح لكن في النهاية ستكون راضيًا عن نفسك.