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رئيس فيردر بريمن: أعيدوا الألعاب النارية للمدرجات

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فيردر بريمن
جماهير النادي الألماني

رئيس فيردر بريمن: أعيدوا الألعاب النارية للمدرجات

بريمن - رويترز

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كشف هوبرتوس هيس-غرونيفالد رئيس نادي فيردر بريمن أنه يؤيد السماح "المقنن والمحدود" باستخدام الألعاب النارية في الملاعب خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه يعارض المنع التام المطبق حاليا.

ولا تسمح السلطات الألمانية للجمهور باستخدام أي ألعاب أو صواريخ نارية من أي نوع خلال مباريات الدوري الألماني ويتعرض من يخالف ذلك لعقوبات.

ونقلت صحيفة سوددويتشه تسايتونغ عن هيس-غرونيفالد قوله: علينا بحث السماح بالاستخدام المقنن والمحدود للألعاب النارية لأن ذلك ربما يساعد في وقف انتشار المنع والتجريم‭‬.

وتأتي تصريحات رئيس النادي بعد قيام الشرطة بتفتيش جمهور الفريق قبل مباراته الأولى في موسم الدوري في ملعب فولفسبورغ والذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين الذين قرروا التخلي عن حضور المباراة والعودة إلى بريمن.

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