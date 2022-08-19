يونايتد يتوصل لاتفاق بضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد

أعلن مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصله لاتفاق مبدئي بضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل يوم الجمعة.



وقال يونايتد متذيل ترتيب الدوري بعد هزيمتين في أول مباراتين في بيان: نحن سعداء بالتوصل لاتفاق مبدئي بانتقال كاسيميرو.



وأكد ريال إتمام الصفقة ونشر فيديو بعنوان "شكرا كاسيميرو".



وذكر بطل إسبانيا وأوروبا في بيان: يود ريال مدريد التعبير عن شكره وامتنانه لكاسيميرو، لاعب شكل جزءا من أسطورة هذا النادي.



وذكرت وسائل إعلام أن كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو.



وساهم كاسيميرو في تتويج ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ضمن 18 لقبا مع النادي منذ انضمامه من ساو باولو في 2013.



وأعلن ريال عن تنظيم مراسم تكريم ووداع كاسيميرو يوم الاثنين المقبل في المدينة الرياضية للفريق في نفس يوم القمة المرتقبة بين يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

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