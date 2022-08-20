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النصر يضم غريب من أهلي جدة لأربعة مواسم

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عبد الرحمن غريب بقميص النصر

النصر يضم غريب من أهلي جدة لأربعة مواسم

العربية.نت

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أعلن النصر يوم السبت عن ضم اللاعب الدولي عبد الرحمن غريب قادمًا من أهلي جدة بعقد دائم ولمدة 4 مواسم.

ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وخاض 117 مباراة بالقميص الأخضر مسجلًا 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط أخضر الغربية إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ودافع غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

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