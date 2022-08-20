النصر يضم غريب من أهلي جدة لأربعة مواسم

أعلن النصر يوم السبت عن ضم اللاعب الدولي عبد الرحمن غريب قادمًا من أهلي جدة بعقد دائم ولمدة 4 مواسم.
ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وخاض 117 مباراة بالقميص الأخضر مسجلًا 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.
مادة اعلانية
وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط أخضر الغربية إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.
ودافع غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
اقرأ أيضاً
-
الآسيوي: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب من غرب القارةفاز عبدالرحمن غريب، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، بتصويت الجماهير لأبرز لاعب من غرب آسيا في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، ... رياضة سعودية
-
قبل الأردن.. الأخضر يكسب اليمن بهدف عبد الرحمن غريبفاز المنتخب السعودي على ضيفه اليمني 1 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا التي ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية