النصر يضم غريب من أهلي جدة لأربعة مواسم

أعلن النصر يوم السبت عن ضم اللاعب الدولي عبد الرحمن غريب قادمًا من أهلي جدة بعقد دائم ولمدة 4 مواسم.

ويعد غريب من ناشئي فريق مدينة جدة، وخاض 117 مباراة بالقميص الأخضر مسجلًا 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

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وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط أخضر الغربية إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر غريب في 31 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ودافع غريب عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.