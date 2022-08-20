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تشيلسي يعاقب مشجعًا مدى الحياة بسبب الكوري سون

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سون من ديربي لندن الأخيرة

تشيلسي يعاقب مشجعًا مدى الحياة بسبب الكوري سون

لندن - فرانس برس

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منع تشيلسي الإنجليزي حامل تذكرة موسمية من الحضور إلى الملعب مدى الحياة، بعد توجيهه إساءات عنصرية بحق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام، خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري المحلي في ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأحد الماضي.

وقال تشيلسي في بيان السبت بعد تحقيق أجراه: يؤكد تشلسي أنه حدّد هوية وفرض حظراً على حامل تذكرة موسمية إلى أجل غير مسمى.

وسبق لتشيلسي أن عاقب مشجعين لمدى الحياة بعد أن ثبتت إدانتهم بتهم مماثلة. هناك تعليمات على ظهر كل مقعد في ستامفورد بريدج حول كيفية الإبلاغ عن حوادث الإساءة كجزء من حملة النادي للقضاء عليها.

وكان النادي عبّر عن موقفه المتمثل في عدم التسامح مطلقًا للسلوك التمييزي: ومع ذلك لا يزال هناك أغبياء مثل هؤلاء يربطون أنفسهم بهذا النادي ويدّعون أنهم مشجعون، الأمر الذي يعتبر إهانة لتشلسي ومدربينا ولاعبينا وطاقمنا ومشجعينا الحقيقيين.

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