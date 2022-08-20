صلاح يكشف عن إنجاز "سيحققه قريبًا".. ويقلل من سيتي

كشف الدولي المصري محمد صلاح عن هدفه الأبرز بالوقت الحالي مع ليفربول، وتحدث عن البداية المتعثرة للفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الاثنين.

وفقد ليفربول 4 نقاط بالتعادل خلال أول مباراتين مع فولهام خارج قواعده وكريستال بالاس بين أنصاره في "آنفيلد".

مادة اعلانية

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": مباراة مانشستر يونايتد لها طابع خاص من جميع النواحي، من أجل المدينة وجماهيرها وحتى الجماهير حول العالم، ومن حيث التاريخ كذلك، إنهما الناديان الأكبر في إنجلترا.

وتابع: قد يكون هناك ضغط بسيط علينا لأننا نتخلف بفارق نقاط كثيرة عن مانشستر سيتي، لكنني أظن أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لا نفكر به حاليًا، لم نبدأ بالطريقة التي أردناها، خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين لكن تلك الأشياء تحدث، لا يمكننا أن نغير الماضي.

واسترجع صلاح ذكريات مباراة الموسم الماضي أمام يونايتد التي حسمها ليفربول بخمسة أهداف دون رد قائلًا: سجلت هاتريك وأضعت فرصة أغضبتني كثيرًا، نظرت لكلوب فقال لي: اهدأ ستسجل مجددًا، لا بأس، هذا أنا، دائمًا أريد أن أسجل وأساعد الفريق على حصد النقاط.

وكشف صلاح عن حلمه حاليًا: أتطلع لأن أكون الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي، سأحقق هذا الإنجاز قريبًا.

ويفصل صلاح عن رقم روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالقميص الأحمر، سبعة أهداف فقط.