كاسيميرو متأثرًا: لو عشت ألف حياة لن أوفي ريال مدريد حقه

وصف كاسيميرو الأعوام التسعة التي قضاها ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأنها "القصة الأكثر روعة"، وذلك لدى وداعه النادي الملكي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الجمعة أنه جرى التوصل إلى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي أدى دورا بارزا في النجاح الذي حققه ريال مدريد خلال الأعوام الأخيرة، التي شهدت تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

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وكان كاسيميرو قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو في عام 2013، وأثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وشكل ثلاثيا بارزا مع توني كروس ولوكا مودريتش.

وساعد كاسيميرو ريال مدريد في التتويج بثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي انتهت بفوز ريال على آينتراخت فرانكفورت الألماني في وقت سابق من أغسطس الجاري، وقد كانت آخر مباراة شارك فيها أساسيا مع الريال.

ووجه كاسيميرو رسالة وداع لريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر فيها: لقد عشت أروع قصة تخيلتها.

وأضاف:أود العودة في يوم ما إلى سيكون دائما بمثابة بيتي. لو عشت ألف حياة، فلن أتمكن من رد ما قدمه لي ريال مدريد.

ومن جانبه، قال مودريتش عبر منشور على تطبيق "إنستغرام": يالها من رحلة! لقد استمتعنا كثيرا وصنعنا التاريخ معا. سأفتقدك يا صديقي.

واتبع البرازيلي الدولي كاسيميرو خطى رافاييل فاران الذي رحل عن ريال مدريد في العام الماضي للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأبدى فاران ترحيبا وسعادة بانضمام كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، عبر منشور على إنستغرام.