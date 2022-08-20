هدف مانشستر يونايتد: لا أضمن بقائي في أياكس

وجه اللاعب البرازيلي أنطوني الشكر لناديه الحالي أياكس أمستردام الهولندي لجعله لاعبا متكاملا، لكنه ألمح إلى إمكانية الرحيل عن النادي الهولندي وسط تكهنات حول انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن اللاعب الدولي البرازيلي قد يكون الاسم الجديد في قائمة اللاعبين الذين يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معهم، بعدما أكد النادي توقيعه مع البرازيلي كاسيميرو قادما من ريال مدريد يوم الجمعة.

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وتألق اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في موسمين مع أياكس، لكن تقارير أكدت أنه ابتعد عن تدريبات الفريق هذا الأسبوع للضغط في عملية انتقاله إلى "أولد ترافورد".

وفي حديثه مع صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية، والذي نشر اليوم السبت، لم يقلل أنطوني من إمكانية الانتقال من فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل.

وبسؤاله عن إمكانية ضمان بقائه كلاعب في أياكس، قال اللاعب السابق في أكاديمية ساو باولو: لا لكي أكون صادقا لا يمكنني.

وأضاف: ما يمكنني قوله هو أنني أريد اتخاذ القرار الصحيح لعائلتي وشركائي وأياكس وهو الأمر الجيد للجميع.

وتابع: في النهاية الله يحدد مستقبلي، أنا سعيد في أياكس ولدي عقد حتى صيف 2025 وسأمنح كل ما لدي لهذا النادي الجميل في كل ثانية أتواجد بها.