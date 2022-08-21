الزمالك.. سلسلة الانتصارات الأطول في مسيرة فيريرا

حقق البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك سلسلة الانتصارات الأطوال في مسيرته التدريبية المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا بتحقيقه 11 فوزًا متتاليًا خلال ولايته الثانية بالزمالك المصري.

وفاز الزمالك بهدف دون رد على فاركو بالإسكندرية، سبقه 10 انتصارات متتالية بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

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وبدأت انتصارات الزمالك بالفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الدوري، ثم الانتصار على سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وغزل المحلة خارج قواعده، أتبعها بهزيمة سموحة وفيوتشر وبيراميدز بثلاثية دون رد.

وانتزع فيريرا نقاط الجونة بأربعة أهداف لهدف في ملعب الأخير، ثم هزم المقاصة بخمسة أهداف وأقصى الإسماعيلي من كأس مصر، قبل أن يختتم سلسلة الانتصارات الحالية بنقاط فاركو.

وتخلل تلك السلسلة الفوز على الأهلي بنهائي كأس مصر لكنه كان ضمن منافسات الموسم الماضي.

وسبق لفيريرا أن حقق سلسلة فوز متتالي وصلت إلى 10 مباريات، الأولى كانت رفقة بورتو موسم 2009-2010 بين 24 مارس و16 مايو، بدأت بهزيمة ريو آفي بنصف نهائي كأس البرتغال وانت بإحراز لقب البطولة على حساب تشافيس.

أما الثانية فكانت مع السد القطري موسم 2018-2019 بين 2 نوفمبر وحتى 28 فبراير، افتتحها بانتصار كبير على أم صلال 5-1 واستمرت حتى الفوز العريض على نادي قطر بثمانية أهداف لهدف، قبل أن يسقط على يد أهلي جدة بهدفين دون رد في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وينتظر فيريرا التتويج بدرع الدوري المصري ليحقق بطولته الرابعة مع الفريق القاهري، متساويًا في عدد البطولات التي حققها مع السد في قطر، وخلف بطولاته مع بورتو التي بلغت 6 ألقاب.