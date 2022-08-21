النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن النصر يوم الأحد حصوله على شهادة الكفاءة المالية وسداد كافة التزاماته دون إعادة جدولة.
وذكر بيان النصر عبر "تويتر": نادي النصر ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية حتى 31 مارس 2022 وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
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وسيتمكن النصر بعد حصوله على الشهادة من تسجيل جميع صفقاته الصيفية وهي البرازيلي لويز غوستافو والإيفواري غيسلان كونان والكولومبي أوسبينا، وعبد الرحمن غريب من أهلي جدة.
ويستضيف النصر الوحدة في بداية مشواره هذا الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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