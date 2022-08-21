بسباعية.. فوز ثالث تواليا لبايرن ميونخ

واصل بايرن ميونخ حامل اللقب بدايته النارية للموسم الجديد رغم خسارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل لبرشلونة الإسباني، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والثاني بمهرجان تهديفي وجاء على حساب مضيفه بوخوم 7-صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على أينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصراً من ظهوره الأول على أرضه 2-صفر على حساب فولفسبورغ، ثم استعرض الأحد في ملعب بوخوم حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-صفر.

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وأجرى المدرب يوليان ناغلسمان تعديلات على تشكيلته للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة كل من الكندي ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين، مانحاً الوافد الجديد الهولندي ماتَياس دي ليخت مشاركته الأولى أساسياً فيما انتقل الفرنسي لوكا هرنانديز الى الجهة اليسرى من خط الدفاع.

وكان ناغلسمان موفقاً في خياره، إذ نجح اللاعبون الثلاثة الذين شاركوا أساسيين للمرة الأولى أول ثلاثة أهداف، وذلك عبر ساني (4) ودي ليخت (25) وكومان (33)، قبل أن يسجل الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني هدفه الثاني بالقميص البافاري (42) ثم الثالث (60 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا السادس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (69) والبديل غنابري السابع (76).

وبفوزه الثالث توالياً، استعاد بايرن الصدارة بتسع نقاط كاملة وبفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين وماينز.

وفي المقابل، مني بوخوم بهزيمة ثالثة توالياً وبقي من دون نقاط في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الذي تلقى بدوره ثلاث هزائم متتالية في ظهور مختلف تماماً عن الموسم الماضي الذي أنهاء ثالثاً خلف بايرن وبوروسيا دورتموند وأمام لايبزيغ.