دورتموند يواصل الرفض: رونالدو ليس قضيتنا

نفى سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الشائعات المثارة حول إمكانية التعاقد مع الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند نفى أمس الأول الجمعة التكهنات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن رونالدو، قبل أن يخرج كيهل ليؤكد: كريستيانو رونالدو لن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، هكذا الأمر.

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وأشار كيل إلى أنه لم تجر أي اتصالات مع قائد المنتخب البرتغالي، وأن النادي لم يتطرق إلى هذه المسألة من الأساس.

وأوضح كيهل لصحيفة "بيلد" يوم الأحد: هناك إفراط في الحديث بشكل مثير، لكننا قمنا ببعض الأمور خلال الأيام الماضية لوقف هذه الشائعة.

وأكد كيل أن رونالدو: لاعب مذهل بالتأكيد، لاعب من طراز عالمي، لكن إذا قيل إنه مهتم بمنافسات البوندسليجا فهذه ليست قضيتنا.

وقال رونالدو إنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد وذكرت شبكة "سي بي اس سبورتس" التليفزيونية الأمريكية هذا الأسبوع، أن دورتموند يمثل الفرصة الأخيرة لرونالدو هذا الصيف من أجل الرحيل.

من جانبها ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو لا يزال لديه خياران، ناديه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي أو دورتموند.