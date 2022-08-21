صلاح يعترف: أنا "مجنون" بالتفاصيل الصغيرة

أقرّ الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول أنه "مجنون" بالتفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفروقات دائمًا بين اللاعبين على حد وصفه، كما تحدث عن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد نظيره ليفربول في "أولد ترافورد" يوم الاثنين، ويسعى الفريقان للخروج من كبوتهما إذ لم يحققا أي فوز في البطولة حتى الآن.

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وقال صلاح في تصريحات لـ "Premier League Productions" نقلها موقع ناديه الرسمي: أنا أهتم جدًا بالتفاصيل الصغيرة، لأنني أعتقد أنها دائمًا ما تصنع الفروقات بين اللاعبين، أحرص دائمًا على أن أسأل عن كل شيء وأُلم بكل التفاصيل، ليس فقط في الملعب بل خارجه أيضًا، الطعام والشراب والتغذية والنوم وكل شيء، أنا حقًا مجنون بتلك الأشياء.

وتحدث صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد قائلًا: إنها مباراة كبيرة وأنا دائمًا متحمس لها، قبل سنتين كان الجميع يقول أنت لا تسجل في شباك مانشستر يونايتد، لكني دائمًا أن أحاول أن أسجل الأهداف وأحصد النقاط للفريق، هذا هو الشيء الأهم.

وعن تحطيم الأرقام القياسية قال صلاح: أعلم بشأن الأرقام القياسية بالتأكيد لا أستطيع أن أكذب، لكنني فقط أهتم بأن يفوز فريقي.

وتفصل 8 أهداف صلاح على أن يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي.