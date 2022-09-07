أياكس يكتسح رينجرز.. وفرانكفورت يسقط بالثلاثة

اكتسح أياكس أمستردام الهولندي ضيفه رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أياكس في الدقيقة 17 عن طريق إدسون ألفاريز، قبل أن يضيف ستيفن بيرغويس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 32.

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وفي الدقيقة 33 سجل محمد قدوس الهدف الثالث للفريق الهولندي، قبل أن يختتم ستيفن بيرغوين رباعية فريقه في الدقيقة 80.

وفي المباراة الأخرى، حقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يصدم سبورتنغ منافسه الألماني، الذي يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عقب تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بأهدافه الثلاثة في الشوط الثاني.

وافتتح الأيرلندي الشمالي ماركوس إدواردز التسجيل لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميلاه فرانشيسكو ترينكاو ونونو سانتوس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي في الدقيقتين 67 و82 على الترتيب.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها فرانكفورت، منذ هزيمته المذلة 1 - 6 أمام ضيفه بايرن ميونخ في افتتاح لقاءات الفريقين بالموسم الحالي لبطولة الدوري الألماني في الخامس من أغسطس الماضي.