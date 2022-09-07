إعادة محاكمة قائد مانشستر يونايتد السابق غيغز

أمرت قاضية بريطانية يوم الأربعاء بإعادة محاكمة لاعب كرة القدم السابق في مانشستر يونايتد، الويلزي راين غيغز، المتهم بالاعتداء على صديقته، بعد أن فشلت هيئة المحلفين الشهر الماضي في التوصل إلى حكم في هذه القضية.
وحددت القاضية هيلاري مانلي في محكمة مانشستر موعدًا جديدًا للمحاكمة في 31 يوليو 2023 ، بعد أن وصل المحلفون إلى طريق مسدود بعد جلسة الاستماع الأولية التي استمرت أربعة أسابيع.
ونفى اللاعب الدولي السابق في منتخب ويلز (48 عاما)، قيامه بسلوك عدائي ضد صديقته السابقة كايت غريفيل وكذلك الاعتداء عليها وعلى شقيقتها الصغرى.
وقال المدعي العام بيتر رايت للمحكمة الأربعاء: إننا نسعى لإعادة محاكمة السيد غيغز.
وأضاف: يتم النظر في المسألة على مستوى رفيع داخل دائرة الادعاء وكذلك رغبة المشتكي في الإدلاء بشهادته. إنهم على استعداد للقيام بذلك.
وإذا ثبتت إدانة غيغز في النهاية، فقد تؤدي التهم الموجهة إليه بسجنه خمس سنوات.
وزعم ممثلو الادعاء أن النجم السابق نطح غريفيل في وجهها لدى محاولتها إنهاء علاقتهما، وتسبب لها ذلك بـ"سلسلة من الإساءات الجسدية والنفسية".
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