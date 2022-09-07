القبض على 4 مشجعين ليوفنتوس للاشتباه بسلوك عنصري

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 4 أشخاص للاشتباه في سلوكهم العنصري بعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وأعلنت الشرطة الفرنسية على حسابها الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أن التحقيق جار حاليا.
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من جانبه، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا بشأن اتهامات بارتكاب "سلوك تمييزي" من قبل مشجعين إيطاليين.
وذكرت تقارير إعلامية أن بعض مشجعي يوفنتوس ألقوا التحية النازية وقاموا بتقليد أصوات القرود خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2 - 1 على فريق يوفنتوس (السيدة العجوز).
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