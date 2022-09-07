إيران تؤكد عودة كيروش لتدريب منتخبها في كأس العالم

سيقود كارلوس كيروش إيران في كأس العالم في نوفمبر، بعد أن أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الأربعاء عودة البرتغالي لتدريب الفريق في النهائيات في قطر.



وسيخلف مدرب مصر وريال مدريد السابق نظيره الكرواتي دراغان سكوتشيتش الذي قاد إيران للتأهل للنهائيات وفاز في 15 من أصل 18 مباراة خلال فترة تدريبه.



وقال متحدث باسم المنتخب الإيراني على "تويتر": نتوجه بالشكر للمدرب دراغان سكوتشيتش على جهوده للتأهل لكأس العالم، بناء على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد الكرة، سيقود كارلوس كيروش المنتخب الإيراني في كأس العالم في قطر.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا والولايات المتحدة وويلز في كأس العالم.



ومن المتوقع أن يصل كيروش، الذي عمل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وقضى فترتين كمساعد أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد، إلى إيران في وقت لاحق هذا الأسبوع وسيقود منتخبها في كأس العالم للمرة الثالثة.



وكان كيروش مسؤولا عندما تأهل الإيرانيون لكأس العالم 2014 في البرازيل وظل في منصبه ليقود البلاد في نهائيات روسيا بعد أربع سنوات أخرى.



وتحت قيادة كيروش قدمت إيران أفضل أداء لها في كأس العالم في روسيا 2018 حيث هزمت المغرب وتعادلت مع البرتغال لتحصد أربع نقاط لكنها أخفقت بصعوبة في التأهل للأدوار الإقصائية.



واستمر كيروش في منصبه حتى نهائيات كأس آسيا 2019 حين خرجت إيران من البطولة من الدور قبل النهائي أمام اليابان.



واستقال بعدها مباشرة وذهب للعمل مع منتخبي كولومبيا ومصر. وانفصل عن المنتخب المصري بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم.



وسيظهر كيروش للمرة الرابعة كمدرب في كأس العالم حيث قاد أيضا بلاده البرتغال في نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.



كما قاد جنوب إفريقيا للتأهل لنهائيات 2002 لكنه استقال قبل البطولة.