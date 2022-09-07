برشلونة يبرم صفقة نسائية بمبلغ قياسي

أنهى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم للسيدات إجراءات التعاقد مع كيرا والش، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني (402 ألف دولار)، وفقا لتقارير صحافية يوم الأربعاء.

وخاضت النجمة الإنجليزية 6 مباريات لتقود منتخب بلادها للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات (يورو 2022)، التي استضافتها إنجلترا في يوليو الماضي.

مادة اعلانية

وأمضت كيرا والش (25 عامًا) مسيرتها الاحترافية مع مانشستر سيتي، الذي توجت معه وفازت بلقب الدوري الممتاز للسيدات مرة وحيدة، بالإضافة إلى 3 ألقاب بكأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وظفر برشلونة، بطل إسبانيا ثلاث مرات، بخدمات والش في صفقة تجاوزت الرقم القياسي السابق، عندما دفع تشيلسي الإنجليزي لفولفسبورغ الألماني ما يزيد عن 250 ألف جنيه إسترليني للتعاقد مع الدنماركية بيرنيل هاردا عام 2020.

ومن المقرر أن تلعب كيرا والش في برشلونة بجوار مواطنتها لوسي برونز، التي سبق أن لعبت معها في مانشستر سيتي، قبل أن تنضم هي الأخرى لصفوف الفريق الكتالوني في يونيو الماضي.

يذكر أن الإنجليزية جورجيا ستانواي رحلت عن مانشستر سيتي من أجل الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.