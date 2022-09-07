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تشيلسي يحصل على إذن بالتفاوض مع "بديل توخيل"

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توخيل
المدرب صاحب الـ49 عامًا

تشيلسي يحصل على إذن بالتفاوض مع "بديل توخيل"

لندن - د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم منح تشيلسي الإذن بالتفاوض مع غراهام بوتر لتولي تدريب الفريق خلفا لتوماس توخيل الذي أقيل من منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بوتر أصبح أول المرشحين لتدريب تشيلسي بعد إقالة توخيل صباح يوم الأربعاء.

ولدى بوتر (47 عاما) شرط جزائي ضخم في عقده مع برايتون، ولكن المعروف أن مالكي تشيلسي يشعرون بالراحة من إمكانية الحصول على خدمات المدرب.

وقام مسؤولو تشيلسي بإقالة توخيل صباح يوم الأربعاء بعد ساعات من الخسارة أمام دينامو زغرب صفر - 1 في الجولة الأول من دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف أن مالكي النادي تودي بويلي وبيداد إقبالي اتخذا القرار بإبعاد توخيل قبل خسارة في كرواتيا.

وسيعقد بويلي وإقبالي حاليا مقابلات شخصية مع مجموعة صغيرة من المرشحين من بينهم بوتر مدرب برايتون.

ويتواجد أيضا في دائرة المرشحين لتدريب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان السابق، وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الأسبق.

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