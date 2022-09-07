جماهير تشيلسي: زياش "المغرور" الأسوأ في تاريخ النادي

صبّت جماهير تشيلسي الإنجليزي غضبها على المغربي، حكيم زياش، عقب خسارة فريقها بهدف دون رد أمام دينامو زغرب الكرواتي يوم الثلاثاء في مستهل منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

وكلّفت الخسارة من الفريق الكرواتي، الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي منصبه، إذ أعلنت إدارة "البلوز" الانفصال عن مدرب باريس سان جيرمان ودورتموند الأسبق يوم الأربعاء.

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وبدأ زياش المباراة على دكة البدلاء لكنه دخل بديلًا لسيزار أزبيليكويتا عقب دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، لمس الكرة 48 مرة لكنه لم ينجح في خلق أي فرصة خطيرة أو تمريرة مفتاحية، قام بـ9 عرضيات غير دقيقة، نجح في الفوز بثنائيتين فقط من أصل خمس، سدد تسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة، وتم اعتراض 3 تسديدات أخرى له من لاعبي المنافس.

واحتُسب خطأ في مكان قريب من مرمى الفريق الكرواتي، انبرى له المغربي وسدد الكرة في الحائط البشري، بعدها بدقيقتين حصل لاعبو تشيلسي على خطأ آخر من المكان ذاته، ليسدد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الكرة في الحائط مجددًا.

وعلّقت جماهير تشيلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: لا يجب السماح لزياش بالعودة لملعب التدريبات مرة أخرى، أحد أكثر اللاعبين السيئين الذين رأيتهم في حياتي، وأكملت: إنه الظهور الأسوأ للاعب في تاريخ تشيلسي، وكتب آخر: زياش لعب وكأنه يوجه رسالة للجميع بأنه كان يجب أن يرحل.

وارتبط زياش خلال سوق الانتقالات الماضي بالعديد من الأندية التي رغبت في الحصول على خدماته مثل ميلان الإيطالي وأياكس الهولندي فريقه السابق، لكنه بقي ضمن صفوف تشيلسي ولعب 160 دقيقة خلال جميع المسابقات حتى الآن دون المساهمة في أي هدف.