دورتموند: هالاند كان عبئًا ثقيلًا على الفريق

كشف سيباستيان كييل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن أشهر التكهنات حول مستقبل إيرلينغ هالاند كانت عبئا ثقيلا في بوروسيا دورتموند.
وذكر كييل لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء: في النهاية، يجب أن تعترف: بقدر ما كنا نحب هالاند، لكن الموضوع أصبح عبئا ثقيلا في غرفة خلع الملابس.
وانتقل هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي في وقت مبكر من فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد أشهر من الشائعات الخاصة بمستقبل اللاعب النرويجي.
وأضاف كييل إن عدم اتضاح الرؤية بشأن موقف اللاعب لفترة طويلة حد من قدرات دورتموند في التخطيط لمستقبل الفريق.
وأشار كييل إلى أنه يؤيد إغلاق فترة الانتقالات قبل انطلاق أول مباراة في الدوري.
وأوضح: ناقشنا هذا دائما في لجنة الرياضة التابعة لرابطة الدوري الألماني، ولكن لفعل هذا، يجب أن يكون هناك إجماع من قبل روابط الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
وقال كييل: تقليص فترة الانتقالات سيكون أسهل للجميع وسيحمي المسابقة.
وأغلقت فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام في الأول من سبتمبر، قبل وقت قصير من الجولة الخامسة في الدوري الألماني (بوندسليغا).
وتابع: أدرك أن الأندية لا يمكنها تحديد ميزانياتها حتى يتم تحديد شكل المسابقات الدولية، ومع ذلك، يجب أن نجد حلا آخر.
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