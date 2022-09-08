أحمد علي: فيريرا علمني كرة قدم أخرى.. وجمهور الهلال "متطلب"

كشف أحمد علي مهاجم الهلال والزمالك الأسبق أنه شعر بأنه لم يلعب كرة القدم من قبل حين عمل تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق القاهري، كما أشار إلى أن جماهير الهلال متطلبة ولا ترضى سوى بالفوز وهو ما يعبر عن ضغوطات اللعب للفرق الكبرى.

ويلاقي الزمالك نظيره الهلال يوم الجمعة خلال كأس "سوبر لوسيل" الذي يجمع بين بطلي الدوريين السعودي والمصري.

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وقال أحمد علي حول اللقاء لـ "العربية.نت": ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، الفائز هو من سيحافظ على تركيزه طوال فترات اللقاء، أتمنى أن يؤثر التواجد الجماهيري الكبير المتوقع على أداء اللاعبين إيجابًا لنرى لقاء ممتعا.

ولعب البالغ من العمر 36 عامًا بالقميص الأزرق معارًا في عام 2011، كما دافع عن ألوان الزمالك البيضاء بين عامي 2013 و2015.

وقال عن الناديين: اللعب للزمالك والهلال متشابه إلى حد كبير، منافسك سيحاول إظهار كل قدراته خلال تلك المباريات أمام الفرق الكبيرة، وهو ما يزيد من صعوبتها عليك كلاعب وبالأخص كمهاجم.

وفاز علي بالدوري وكأس ولي العهد مع الهلال، كما توّج بلقبين لكأس مصر وحقق الدوري رفقة النادي المصري.

وأشاد المهاجم بالبرتغالي فيريرا مدرب الزمالك قائلًا: فيريرا يعمل مع لاعبيه على تفاصيل صغيرة للغاية، أعتقد أن جميع من عمل تحت قيادته سيقول أن فيريرا علّمه كرة قدم أخرى من جديد، أو بمعنى أدق علّمنا كرة القدم الصحيحة التي تتعلمها منذ الصغر في أوروبا ليست تلك الموجودة في الدوري المصري، أنا كمهاجم علّمني كيفية استقبال الكرة دون إهدار وقت في التلاحم مع المدافعين قبلها، حينما تتدرب معه ستشعر أنك لم تلعب كرة القدم من قبل.

وتابع: لم أكن أتوقع تتويج الزمالك بالدوري بعد بدايته المذبذبة، حينما تعاقدوا مع فيريرا اعتقدت أنه مجرد تجهيز واستعداد للموسم المقبل، لكن كنت أؤمن بقدرته على قلب الأمور، فيريرا هو المدرب الوحيد الذي لعبت معه في مسيرتي ورأيت حب جميع اللاعبين له سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، لأنه يعمل ويعلّم الجميع بشكل متساوٍ ولا يفرق بين أحد، لديه كاريزما خاصة به.

وخاض هداف الدوري المصري سابقًا 8 مباريات بواقع 330 دقيقة بتواجد فيريرا على دكة البدلاء، سجل خلالها هدفين.

وأشار علي إلى أن اللعب للهلال ممتع وصعب في الوقت ذاته بسبب جماهيره وعلّق: جماهير الهلال مختلفة عن بقية الجماهير السعودية، لأنها جماهير متطلبة، التعادل في الهلال مثل الهزيمة، أتذكر أننا كنا نلعب أمام الاتفاق وكان الأخير متفوقًا بهدفين دون رد، أحرزت هدف وتعادلنا في النتيجة، وصنعت الهدف الثالث ومع ضياع فرصة أخرى كانوا يصرخون بي رغم أنني كنت أفضل لاعب في المباراة، لكن بالتأكيد الأجواء التي يخلقونها في المدرجات ممتعة.

وسجل الفائز مع المنتخب المصري بدورة حوض النيل 2011، 5 أهداف وصنع 6 آخرين خلال 21 مباراة مع أزرق الرياض.

وحول موسم الهلال القاد قال اللاعب: الهلال فريق كبير وقادر على تحقيق لقب الدوري مجددًا والمنافسة بقوة في آسيا رغم عقوبة الإيقاف من القيد، الهلال يمتلك فريقين ومن يتواجد على دكة البدلاء يمتلك ذات الكفاءة التي يتميز بها الأساسي.

واختتم أحمد علي حديثه بالحديث عن الفروقات بين الدوريين السعودي والمصري: لا يمكن لأي لاعب النجاح في مصر حتى وإن قدم مستويات جيدة في الدوريات الأخرى لأن الدوري المصري يتميز بفنيات وطريقة لعب خاصة به، لكن إن كانت إمكاناتك كبيرة ومميزة فستنجح في الدوري السعودي لأنهم يعتمدون على اللعب المفتوح والهجومي دائمًا مثل الكرة الأوروبية.