الهلال.. الفائز السعودي الوحيد على الزمالك

يعد الهلال هو الفريق السعودي الوحيد الذي تمكن من الانتصار على الزمالك من قبل، رغم أن الفريق المصري واجه 5 فرق سعودية مختلفة خلال 10 مناسبات سابقة.

وتتجدد المنافسة بين الفرق السعودية والزمالك المصري مجددًا مساء الجمعة على ملعب نهائي كأس العالم "لوسيل"، خلال كأس السوبر الذي يجمع بين بطل الدوري السعودي الهلال ونظيره في مصر الزمالك.

مادة اعلانية

وافتتح النصر سجل الأندية السعودية أمام الفريق القاهري بالخسارة بهدف دون رد سجله حسام حسن على ملعب القاهرة الدولي ضمن ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة العربية لأبطال الكؤوس.

وسقط الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف في القاهرة أمام الفريق الأبيض بنصف نهائي دوري أبطال العرب 2003، قبل أن يكمل الزمالك مشواره بالتتويج باللقب العربي الوحيد في تاريخه على حساب الكويت الكويتي بالنهائي.

ولجأ الزمالك واتحاد جدة لركلات الترجيح لحسم هوية الفائز بكأس السوبر المصري السعودي 2003 باستاد القاهرة بعدما آل الوقت الأصلي للمباراة إلى التعادل السلبي، والتي ابتسمت لأصحاب الأرض.

والتقى الهلال والزمالك 3 مرات خلال نسخة دوري أبطال العرب 2004، حقق حينها الفريق السعودي على أرضه الفوز بهدفين دون رد على منافسه خلال الدور الثالث من المسابقة وفي مباراة العودة بالقاهرة تعادلا بهدف لمثله، قبل أن يحسم الزمالك المركز الثالث من المسابقة بالفوز على الفريق السعودي 3-2 في بيروت.

وبعد 3 سنوات واجه الزمالك الفريق السعودي الخامس أهلي جدة في مجموعات دوري أبطال العرب، فاز ممثل مصر على ملعبه بهدف مصطفى جعفر، وتعادلا بهدف لمثله في جدة.

ومنح هدفا حازم إمام و"الونش" الزمالك نقاط النصر خلال مواجهة دور المجموعات من البطولة العربية لموسم 2017، قبل أن يختتم الهلال مواجهات أندية السعودية مع الزمالك بالخسارة 2-1 بالرياض خلال السوبر المصري السعودي عام 2018 بهدفي كاسونغو وحمدي النقاز مقابل رأسية عمر خربين.